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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 13 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este miércoles contempla un duelo por la Copa de la Liga.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 13 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 13 de mayo, y quién transmite? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, miércoles 13 de mayo, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro es uno pendiente por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

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La programación del fútbol chileno hoy 13 de mayo arrancará a las 19:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, lugar en que Coquimbo Unido recibirá a Colo Colo.

Gastón Philippe será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

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