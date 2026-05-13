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Dos hinchas de Colo Colo son baleados en La Pintana: atacantes gritaron consignas alusivas a la “U”

El ataque se registró mientras un grupo de barristas pintaba un mural del club albo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

Durante la noche de este lunes, dos hinchas de Colo Colo resultaron heridos a bala mientras pintaban un mural alusivo al club en la comuna de La Pintana, en la zona sur de la Región Metropolitana.

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El ataque ocurrió en la intersección de las calles Miguel Ángel con Juanita, donde cerca de ocho barristas se encontraban realizando la pintura cuando, según los primeros antecedentes, un automóvil pasó por el lugar y desde su interior efectuaron múltiples disparos contra el grupo.

Producto del ataque, dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un hombre, quien terminó con heridas de gravedad. Pese a ello, ambos afectados se encuentran fuera de riesgo vital.

Testigos indicaron que los atacantes gritaron cánticos alusivos a Universidad de Chile antes de abrir fuego y luego escapar del lugar.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Sur Metropolitana de la PDI, en conjunto con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), quienes realizan diligencias para identificar a los responsables y esclarecer la dinámica del ataque armado.

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