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Lluvias y tormentas eléctricas en Santiago: a esta hora comienzan las precipitaciones hoy viernes

Las precipitaciones comenzarán este viernes en la región Metropolitana. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

Agencia Uno | Imagen referencial

Agencia Uno | Imagen referencial

Este viernes 20 de marzo, las lluvias marcarán la jornada en Santiago, debido a un sistema frontal que avanza desde el sur de Chile.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), toda la región Metropolitana recibirá precipitaciones, aunque de manera diferenciada.

Sin embargo, las proyecciones también apuntan a posibles tormentas eléctricas durante el transcurso de la jornada.

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¿A qué hora llueve hoy en la región Metropolitana?

La DMC indica que las lluvias arrancarán durante la mañana de este viernes en sectores como Melipilla y San José de Maipo. Esta última zona además registraría tormentas eléctricas desde la tarde.

En tanto, la cuenca de Santiago recibirá precipitaciones ya entrada la tarde, las que se extenderán hasta la madrugada del sábado 21.

En ese sentido, el portal Accuweather detalla que los chubascos comenzarán desde las 16:00 horas, las que se mantendrán de forma constante hasta cerca de las 04:00 horas del sábado.

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