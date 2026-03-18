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Lluvia y nieve en Santiago: ¿Cuándo y a qué hora empiezan los efectos del nuevo sistema frontal en Chile?

Hasta nueve milímetros de agua podría recibir la capital, según el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana.

Javier Méndez

Lluvia y nieve en Santiago: ¿Cuándo y a qué hora empiezan los efectos del nuevo sistema frontal en Chile?

Según el pronóstico del tiempo, esta semana debería volver la lluvia a la zona central y, particularmente, a Santiago, en la Región Metropolitana.

En detalle, se espera que las precipitaciones aparezcan este viernes 20 de marzo e incluso se podrían prolongar hasta el sábado.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, precisó que el cielo se irá nublando en horas de la tarde. “Después de las 17:00 aparecerían estas precipitaciones en la capital”, añadió en Megatiempo.

Así, la ventana de posibilidad de agua se podría extender entre 10 y 12 horas, incluyendo la madrugada del 21, si se es muy optimista.

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El reporte de Meteored habla de cifras: se podrían registrar entre cuatro y nueve milímetros de lluvia a medida que avance el sistema frontal y este incluso podría alcanzar la Región de Coquimbo en el norte.

Al hablar de mm, Sepúlveda aseguró que “si se desarrolla nubosidad asociada a tormentas eléctricas, cambiaría la cosa” y podría llegar mayor cantidad.

¿Y posibilidad de nieve? Hay, pero solo en zonas cordilleranas desde el mismo viernes 20.

En cuanto a las temperaturas, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) hablan de 24°C de máxima y solo 11°C de mínima.

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