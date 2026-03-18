Lluvia y nieve en Santiago: ¿Cuándo y a qué hora empiezan los efectos del nuevo sistema frontal en Chile?

Según el pronóstico del tiempo, esta semana debería volver la lluvia a la zona central y, particularmente, a Santiago, en la Región Metropolitana.

En detalle, se espera que las precipitaciones aparezcan este viernes 20 de marzo e incluso se podrían prolongar hasta el sábado.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, precisó que el cielo se irá nublando en horas de la tarde. “Después de las 17:00 aparecerían estas precipitaciones en la capital”, añadió en Megatiempo.

Así, la ventana de posibilidad de agua se podría extender entre 10 y 12 horas, incluyendo la madrugada del 21, si se es muy optimista.

El reporte de Meteored habla de cifras: se podrían registrar entre cuatro y nueve milímetros de lluvia a medida que avance el sistema frontal y este incluso podría alcanzar la Región de Coquimbo en el norte.

Al hablar de mm, Sepúlveda aseguró que “si se desarrolla nubosidad asociada a tormentas eléctricas, cambiaría la cosa” y podría llegar mayor cantidad.

¿Y posibilidad de nieve? Hay, pero solo en zonas cordilleranas desde el mismo viernes 20.

En cuanto a las temperaturas, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) hablan de 24°C de máxima y solo 11°C de mínima.