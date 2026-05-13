Baja segregada llega a Chile con lluvias, nieve y viento: estas regiones serían las más afectadas
Un nuevo evento meteorológico marcará los próximos días en el país.
Una baja segregada marcaría el tiempo durante este fin de semana en la zona centro-sur de Chile, con lluvias, nieve en sectores cordilleranos y viento moderado en varias regiones del país.
El fenómeno comenzaría a sentirse desde la noche del viernes 15 de mayo.
Según el pronóstico entregado por Meteored, las primeras precipitaciones llegarían a comunas cordilleranas y precordilleranas de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Además, durante la madrugada del sábado 16 de mayo, el sistema mantendría lluvias en esas zonas y podría dejar nieve en la alta montaña de La Araucanía.
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Lluvia, nieve y rachas de viento marcarían el fin de semana
De acuerdo con la previsión del ECMWF, también conocido como Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo, las rachas de viento comenzarían a intensificarse desde la mañana del sábado. En ese tramo, podrían alcanzar velocidades entre 40 y 60 km/h.
El viento se concentraría principalmente en sectores del litoral y valle entre las regiones de Ñuble y Los Ríos. En paralelo, el modelo anticipa pulsos de precipitaciones significativos entre la mañana y el mediodía del sábado, especialmente en Ñuble y Biobío.
Durante la tarde, las lluvias tenderían a disminuir. Sin embargo, el evento no terminaría de inmediato, ya que desde la noche del sábado y hasta el mediodía del domingo 17 de mayo se mantendrían rachas relevantes en sectores cordilleranos y precordilleranos.
En esas zonas, el viento podría fluctuar entre 50 y 60 km/h en Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Por eso, la recomendación es revisar techumbres, asegurar objetos livianos y evitar desplazamientos innecesarios en rutas cordilleranas si las condiciones empeoran.
Hasta ahora, el pronóstico indica que la baja segregada dejaría montos cercanos a 10 milímetros de agua caída en sectores como San Fabián de Alico, Antuco, Ralco, Lonquimay y Malalcahuello. La condición comenzaría a debilitarse durante la madrugada del lunes 18 de mayo.
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