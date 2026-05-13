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Baja segregada llega a Chile con lluvias, nieve y viento: estas regiones serían las más afectadas

Un nuevo evento meteorológico marcará los próximos días en el país.

Juan Castillo

Referencial.

Referencial. / Hector Andrade

Una baja segregada marcaría el tiempo durante este fin de semana en la zona centro-sur de Chile, con lluvias, nieve en sectores cordilleranos y viento moderado en varias regiones del país.

El fenómeno comenzaría a sentirse desde la noche del viernes 15 de mayo.

Según el pronóstico entregado por Meteored, las primeras precipitaciones llegarían a comunas cordilleranas y precordilleranas de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Además, durante la madrugada del sábado 16 de mayo, el sistema mantendría lluvias en esas zonas y podría dejar nieve en la alta montaña de La Araucanía.

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Lluvia, nieve y rachas de viento marcarían el fin de semana

De acuerdo con la previsión del ECMWF, también conocido como Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo, las rachas de viento comenzarían a intensificarse desde la mañana del sábado. En ese tramo, podrían alcanzar velocidades entre 40 y 60 km/h.

El viento se concentraría principalmente en sectores del litoral y valle entre las regiones de Ñuble y Los Ríos. En paralelo, el modelo anticipa pulsos de precipitaciones significativos entre la mañana y el mediodía del sábado, especialmente en Ñuble y Biobío.

Durante la tarde, las lluvias tenderían a disminuir. Sin embargo, el evento no terminaría de inmediato, ya que desde la noche del sábado y hasta el mediodía del domingo 17 de mayo se mantendrían rachas relevantes en sectores cordilleranos y precordilleranos.

En esas zonas, el viento podría fluctuar entre 50 y 60 km/h en Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Por eso, la recomendación es revisar techumbres, asegurar objetos livianos y evitar desplazamientos innecesarios en rutas cordilleranas si las condiciones empeoran.

Hasta ahora, el pronóstico indica que la baja segregada dejaría montos cercanos a 10 milímetros de agua caída en sectores como San Fabián de Alico, Antuco, Ralco, Lonquimay y Malalcahuello. La condición comenzaría a debilitarse durante la madrugada del lunes 18 de mayo.

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