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“Fue sumamente violenta”: notera de Chilevisión sufre agresión durante una fiscalización

Daniela Muñoz vivió un delicado momento durante la transmisión del matinal de CHV.

Nicolás Lara Córdova

“Fue sumamente violenta”: notera de Chilevisión sufre agresión durante una fiscalización

Este viernes, la periodista Daniela Muñoz vivió un incómodo momento durante una fiscalización vehicular que fue transmitida en el matinal de Chilevisión.

Los hechos ocurrieron cuando un motorista quiso eludir a las autoridades intentando darse a la fuga.

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El sujeto en cuestión no portaba ningún documento personal ni de la moto. En el momento que se quiso escapar, el motociclista ingresó en una calle sin salida, lo que permitió su captura.

En el momento de la detención, Daniela Muñoz le quería hacer unas preguntas a la acompañante del motociclista, momento en que recibió un manotazo.

“Aquí va la… una pregunta… me acaba de pegar y ella iba acompañada del conductor. La quería entrevistar porque acompañaba al conductor. Fue sumamente violenta”, señaló la periodista.

“Tuvo una reacción violenta. Yo la perdono, no corresponde, día viernes, nos levantamos con ánimo, no son formas de reaccionar. Hay que ver si ella iba manejando. Me imagino que ella quería arrancarse”, cerró.

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