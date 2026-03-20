El sincero análisis de Daniel Garnero por el grupo de la UC en Copa Libertadores: “No la vamos a tener fácil”

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, analizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026, donde el elenco cruzado quedó en el denominado “grupo de la muerte” (D), en el que competirá contra gigantes del continente como Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

“Nos tocaron equipos grandes, que saben de esta competencia. Nosotros también estamos en ese grupo de equipos grandes con tradición, con ganas de competir en este torneo y vamos a hacer todo lo posible porque las cosas vayan bien", declaró el DT en la conferencia previa al duelo ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.

“Obviamente que la localía va a ser muy importante, pero hay que prepararse para estar a la altura de la Copa Libertadores, que va a ser muy exigente”, añadió el estratega de la UC.

En esa línea, el entrenador argentino abordó el presente de cada uno de sus rivales en el Grupo D y reconoció que su equipo no llega de la mejor manera. “Es un grupo con nombres muy fuertes, pero las realidades quizás no están a la altura de la historia de cada club. Va a haber que competir, no queda otra y por eso tenemos que prepararnos”, afirmó.

“Nosotros queríamos llegar a esta competencia un poco mejor de lo que estamos, todavía nos está faltando poder ser un equipo contundente, más sólido y vamos a necesitar eso para competir a esos niveles”, reconoció.

Garnero sostuvo que “yo creo que nosotros también somos vistos de esa manera, que tenemos un buen equipo, mucha historia, pero las realidades futbolísticas quizás no son las que todos queremos. No la vamos a tener fácil, pero sabíamos que iba a ser así”.

Además, el técnico de Universidad Católica admitió que ve lejana la posibilidad de que la UC sume otro lateral derecho tras la lesión de Tomás Asta-Buruaga. “Hay ciertas restricciones, no es tan sencillo poder incorporar. Se tienen que dar un montón de cosas y cuando uno busca en todo ese tipo de acertijo que se presenta, no hay muchas alternativas, así que no creo que sea muy sencillo poder incorporar", sentenció.