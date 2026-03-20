La U oficializa a Fernando Gago como su nuevo entrenador: “Jerarquía internacional”
El técnico argentino llega al cuadro azul para ocupar el puesto que dejó vacante Francisco Meneghini.
Universidad de Chile tiene nuevo entrenador. A través de un comunicado en sus redes sociales, el cuadro estudiantil oficializó el arribo de Fernando Gago, quien aterrizó este viernes en el país y ya estampó su firma en el Centro Deportivo Azul.
“Jerarquía internacional. Nos complace informar a toda la hinchada azul que Fernando Gago es el nuevo entrenador de nuestro Primer Equipo Masculino“, comienza el escrito publicado por la institución.
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“Tras un exhaustivo análisis, nuestro directorio aprobó de manera unánime su contratación como nuevo director técnico de la U, confiando en sus capacidades y liderazgo para comandar el proyecto deportivo y alcanzar los objetivos de la temporada, luchando por el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga", agregaron.
En esa línea, desde la U detallaron que “ya con el acuerdo totalmente sellado, Fernando Gago comandará los entrenamientos de nuestro plantel a partir de este sábado, preparando desde ya los próximos desafíos en la Copa de la Liga y la Liga de Primera 2026″.
“Cabe destacar que su cuerpo técnico estará conformado por Fabricio Coloccini y Diego Navone como ayudantes técnicos, mientras que Roberto Luzzi ejercerá como preparador físico", complementaron sobre el staff que acompañará al extécnico de Boca Juniors y Racing.
Finalmente, señalaron que “como club estamos muy confiados en el liderazgo y jerarquía de Fernando Gago, quien dada su trayectoria, como jugador y entrenador, tiene total conocimiento de las exigencias y responsabilidad que implica ser parte de un club de primer nivel. ¡Bienvenido y mucho éxito!“.
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