La U oficializa a Fernando Gago como su nuevo entrenador: “Jerarquía internacional”

Universidad de Chile tiene nuevo entrenador. A través de un comunicado en sus redes sociales, el cuadro estudiantil oficializó el arribo de Fernando Gago, quien aterrizó este viernes en el país y ya estampó su firma en el Centro Deportivo Azul.

“Jerarquía internacional. Nos complace informar a toda la hinchada azul que Fernando Gago es el nuevo entrenador de nuestro Primer Equipo Masculino“, comienza el escrito publicado por la institución.

“Tras un exhaustivo análisis, nuestro directorio aprobó de manera unánime su contratación como nuevo director técnico de la U, confiando en sus capacidades y liderazgo para comandar el proyecto deportivo y alcanzar los objetivos de la temporada, luchando por el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga", agregaron.

En esa línea, desde la U detallaron que “ya con el acuerdo totalmente sellado, Fernando Gago comandará los entrenamientos de nuestro plantel a partir de este sábado, preparando desde ya los próximos desafíos en la Copa de la Liga y la Liga de Primera 2026″.

“Cabe destacar que su cuerpo técnico estará conformado por Fabricio Coloccini y Diego Navone como ayudantes técnicos, mientras que Roberto Luzzi ejercerá como preparador físico", complementaron sobre el staff que acompañará al extécnico de Boca Juniors y Racing.

Finalmente, señalaron que “como club estamos muy confiados en el liderazgo y jerarquía de Fernando Gago, quien dada su trayectoria, como jugador y entrenador, tiene total conocimiento de las exigencias y responsabilidad que implica ser parte de un club de primer nivel. ¡Bienvenido y mucho éxito!“.