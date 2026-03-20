En medio de crisis: petrolero de Hong Kong avanza rumbo a Cuba evadiendo sanciones de Estados Unidos

Un petrolero cargado con gasóleo ruso tiene previsto llegar a Cuba dentro de “varios días” realizando maniobras de distracción para esquivar el bloqueo impuesto por Estados Unidos, según informó una web de rastreo marítimo.

Se trata del Sea Horse, un buque con bandera de Hong Kong, que no está sujeto a sanciones de Washington y que transporta 190.000 barriles de petróleo ruso.

“Si el buque llega será la primera entrega de productos refinados a la isla desde principios de enero”, informó en su sitio web la empresa de inteligencia marítima Windward.

Petrolero ruso también se dirige a Cuba

En tanto, el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, sancionado por Washington, se dirige a Cuba con 730.000 barriles de crudo a bordo y se espera llegue a puerto en 10 días, según declaró Jorge Piñón, experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, a la agencia The Associated Press.

Cabe recordar que la isla sufre una crisis económica y energética, que provoca recurrentes apagones generalizados, agravada por la suspensión de los suministros de petróleo de Venezuela ordenada por Washington tras capturar al presidente Nicolás Maduro.