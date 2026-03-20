Cae banda familiar dedicada al robo de vehículos en Concepción: sustraían autos en menos de un minuto

Una banda delictual compuesta por integrantes de una misma familia fue detenida en Concepción, acusada de participar en el robo de al menos 60 vehículos desde estacionamientos de centros comerciales.

Según los antecedentes de la investigación, el grupo operaba con un método altamente tecnológico que les permitía sustraer automóviles en menos de un minuto.

Para ello, utilizaban dispositivos electrónicos capaces de clonar y programar llaves inalámbricas, lo que les facilitaba desbloquear puertas y encender los vehículos sin forzarlos.

El procedimiento consistía en ingresar a los estacionamientos con el rostro cubierto, actuar con rapidez y salir conduciendo los autos sin levantar sospechas, incluso atravesando barreras de acceso.

Dentro de la organización, cada integrante cumplía funciones específicas. Entre ellos, se identificó a un sujeto que actuaba como especialista técnico, encargado de importar equipos desde el extranjero y utilizarlos para concretar los robos.

De acuerdo con las autoridades, se trata de uno de los primeros casos en que se detecta una banda con este nivel de organización y acceso a tecnología para vulnerar sistemas de seguridad vehicular.

Tras diversos allanamientos, ocho personas fueron detenidas y deberán enfrentar a la justicia por delitos asociados al robo de vehículos y asociación criminal. Del total de automóviles sustraídos, cerca de la mitad logró ser recuperada.

El caso también abrió alertas respecto al acceso a este tipo de dispositivos, ya que algunos pueden adquirirse sin trazabilidad, lo que facilita su uso con fines delictuales.