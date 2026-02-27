;

Fiscalía reporta caída de 28% en robo violento de vehículos en 2025: estas comunas lideran casos en Chile

El informe de la Fiscalía Nacional analizó más de 89 mil casos entre 2020 y 2025 y reveló que el 80% de estos delitos se concentra en la Región Metropolitana, con alta participación de jóvenes menores de 22 años y fuerte vínculo con redes de crimen organizado.

Cristóbal Álvarez

Robo frustrado a la salida de banco en La Cisterna

La Fiscalía Nacional dio a conocer el Informe de Robo Violento de Vehículos, documento que advierte una disminución de 28% en este tipo de delitos durante 2025 y que confirma que se trata de un fenómeno vinculado al crimen organizado, donde el robo constituye solo la fase inicial de una cadena delictual más amplia.

El reporte, elaborado por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión (DIVEST), corresponde al quinto informe sobre fenómenos criminales y, por primera vez, utilizó inteligencia artificial para analizar masivamente relatos policiales contenidos en el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF). El estudio abarcó el período 2020-2025 y consideró un total de 89.179 casos.

Según las cifras, el peak se registró en 2022 con 17.874 robos violentos de vehículos, mientras que en 2025 se alcanzó la cifra más baja del período, con 11.043 casos, lo que representa una baja de 28% en comparación con 2024. La evolución anual muestra 15.591 casos en 2020; 12.271 en 2021 (-21%); 17.874 en 2022 (+46%); 17.087 en 2023 (-4%); 15.313 en 2024 (-10%) y 11.043 en 2025 (-28%).

El informe detalla que el 80% de los casos se concentra en la Región Metropolitana, especialmente en las comunas de Maipú, Puente Alto y San Bernardo. Además, advierte una alta participación de jóvenes: el 54% de los imputados tiene menos de 22 años.

Tipos de delito

En cuanto a las modalidades, el documento identifica cuatro tipos principales. El “abordazo” representa el 53,3% de los casos y consiste en la sustracción del vehículo estacionado mediante intimidación o violencia, con la víctima dentro o cerca del automóvil. Le sigue la “encerrona”, con un 31,5%, donde uno o más vehículos interceptan y bloquean al de la víctima, generalmente en autopistas o vías urbanas.

Por su parte, el “falso pasajero” alcanza el 11,1% y ocurre cuando los agresores solicitan un servicio a través de aplicaciones móviles con cuentas falsas y, una vez dentro, intimidan al conductor para robar el vehículo. Finalmente, el “portonazo” corresponde al 4,2% y se produce cuando la víctima entra o sale de su domicilio.

Los delitos se concentran principalmente en horario nocturno, entre las 20:00 y las 23:00 horas, y ocurren con mayor frecuencia de lunes a viernes. En casi la mitad de los casos participan dos o más agresores. El uso de armas de fuego aparece en cerca del 40% de los hechos y un 12% de las víctimas resulta con lesiones físicas.

