Atleta estadounidense embarazada se impuso en una de las categorías de exigente prueba de skyrunning en Santiago / Skyrunning / Antton Guaresti

Durante el pasado fin de semana, más de 600 atletas, incluyendo a algunos de los exponentes más fuertes del skyrunning regional e internacional, se dieron cita en la zona cordillerana de Santiago.

Se trata de la Merrell Andes Mountain Skyrace, uno de los eventos de trail running más exigentes de Sudamérica, con terrenos que involucraron altitudes sobre los 5.200 metros.

En la categoría más exigente, de 42 kilómetros y que incluye el ascenso a Cerro El Plomo, el peruano José Manuel Quispe se quedó con el primer lugar, seguido del chileno Francisco Calzada y del norteamericano Morgan Elliot.

En otra distancia, 10 kilómetros, se dio otro de los hitos de la competencia, donde la atleta estadounidense Rachel Tomajczyk se quedó con el primer lugar con la particularidad de haber completado la ruta de montaña estando embarazada.

“Cada año vemos más corredores internacionales y un nivel deportivo cada vez más alto. Esta edición no solo fue desafiante desde lo técnico, sino también muy emocionante por las historias humanas que se vivieron en la montaña”, destacaron desde la organización de la Merrell Andes Mountain Skyrace para valorar el desarrollo de la prueba.