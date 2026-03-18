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Barrios tiene rival para jugar en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami: así quedó conformado el cuadro final

El chillanejo superó la qualy y se sumó a Alejandro Tabilo como los representantes nacionales en el torneo.

Carlos Madariaga

Barrios tiene rival para jugar en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami: así quedó conformado el cuadro final

Barrios tiene rival para jugar en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami: así quedó conformado el cuadro final / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tomás Barrios logró superar las clasificaciones del Masters 1000 de Miami luego de despachar al australiano Aleksandar Vukic en dos sets.

Será la tercera vez que el chillanejo, 119 del mundo, dispute el main draw de un torneo de este nivel.

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Ayer martes por la noche se desarrolló el sorteo para la ubicación de los qualy y Tomás Barrios quedó emparejado para enfrentarse con el francés Arthur Cazaux.

Será la primera vez que el tenista nacional se mida ante el galo, 73 del ranking ATP, quien llega con apenas dos torneos disputados en lo que va del año.

El choque de Barrios y Cazaux por la primera ronda del Masters 1000 de Miami se disputará el jueves, en horario por definir, y quien sea el vencedor será rival en segunda ronda del norteamericano Frances Tiafoe, cabeza de serie 19 del torneo.

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