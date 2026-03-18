W15 de Santiago: Antonia Vergara supera la primera ronda y una promesa nacional logra un hito en su carrera

Este miércoles se disputó una intensa jornada en el primer W15 de Santiago de los LP Open Series by IND, con la disputa de la primera ronda del certamen, que dejó gratas noticias para las tenistas nacionales.

En primera instancia, Antonia Vergara, raqueta número uno de Chile, superó sin mayores complicaciones a la brasileña Julia Camargo Silva en sets de 6-2 y 6-4.

Pero la verdadera sorpresa para las chilenas la dio Agustina Soto, joven de 17 años, que se impuso en el duelo de compatriotas ante Ivania Martinich y, con los puntos sumados, aparecerá en el ranking de la WTA por primera vez.

Lamentablemente, el resto de las locales no pudo avanzar: Isidora Lisboa cayó ante la brasileña Giovana Delatorre Barbosa; y Jimar Gerald ante la argentina Victoria Bosio, primera sembrada del torneo. En tanto, Fernando Labraña se clasificó sin jugar a la ronda de octavos.

La acción del W15 de Santiago continuará este jueves en busca de quienes avancen a los cuartos de final, con tres nacionales en carrera: Antonia Vergara se enfrentará a Luciana Moyano; Agustina Soto hará lo propio ante Carla Markus; y Fernando Labraña se verá las caras con Marina Bulbarella.