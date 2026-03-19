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Solo un chileno sigue en carrera: así quedaron los cruces de cuartos de final de la Europa League 2025-26

Darío Osorio y Manuel Pellegrini vivieron jornadas opuestas con el Midtjylland y el Real Betis.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Kristian Skeie - UEFA

Este jueves, se definieron los equipos clasificados a los cuartos de final de la Europa League 2025-26, en una jornada de contrastes para el Midtjylland de Darío Osorio y el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Para el delantero chileno, la aventura en el torneo con el Midtjylland llegó a su fin. El cuadro danés no pudo hacer valer su localía y fue eliminado en octavos a manos del Nottingham Forest en los lanzamientos penales.

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En la otra vereda, el técnico nacional vivió una realidad totalmente opuesta y celebró un contundente triunfo por 4-0 sobre el Panathinaikos, que le permitió al Betis quedarse con la llave por un global de 4-1 y acceder a la ronda de los ocho mejores.

Ahora, en cuartos de final, el cuadro de Sevilla deberá enfrentar al SC Braga de Portugal, que dejó en el camino a Ferencváros por un global de 4-2.

Los partidos de ida se jugarán el próximo 9 de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar el día 16 del mismo mes.

Así quedaron cruces de cuartos de final de la Europa League

  • SC Braga vs. Real Betis
  • SC Friburgo vs. Celta de Vigo
  • Porto vs. Nottingham Forest
  • Aston Villa vs. Roma o Bologna

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