;

VIDEO. “Si fuera tan bueno, el Real Madrid lo usaría”: Mayne-Nicholls revela uno de los puntos débiles del fútbol chileno

“El fútbol de alto nivel en el mundo se juega en pasto natural”, dijo el ex presidente de la ANFP, fustigando la decisión de pasar el Estadio Calvo y Bascuñán a una cancha de césped sintético.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN BELTRANGAETE/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRANGAETE/AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Estadio Regional Calvo y Bascuñán, en el cual habitualmente ejerce su localía Depores Antofagasta en la Primera B, vivirá una gran remodelación, en la cual su pista atlética pasará a tener estándares mundiales, pero donde también su pasto dejará de ser natural para convertirse en sintético.

A quien no le gustó la medida de eliminar el césped natural fue a Harold Mayne-Nicholls, exmandamás de la ANFP y excandidato presidencial de Chile en las elecciones de 2025, quien, en diálogo con Liga Sports, desestimó que una carpeta artificial sea adecuada para el deporte de alto rendimiento.

“Yo ahí tengo una opinión distinta a la que tienen las autoridades, y no me quiero pelear con nadie ni nada. El fútbol de alto nivel en el mundo se juega en pasto natural. Esa es la realidad; si no, el Real Madrid, el Bayern Múnich o el FC Barcelona jugarían en pasto sintético”, señaló el dirigente de 64 años.

Revisa también:

ADN

“El Mundial de fútbol se va a jugar completamente en pasto natural. Si lo que se busca es usar la cancha para que más gente juegue fútbol en el estadio, yo me pregunto si es necesario, porque las canchas van sufriendo un deterioro. Cuando se jueguen cuatro partidos por día, el pasto se va a deteriorar de tal manera que se va a jugar un mal fútbol aquí”, continuó.

En esa misma línea, apuntó a mejorar otras canchas del mismo recinto para que puedan ser utilizadas por la comunidad antofagastina. “Pero bueno, las autoridades opinan distinto. Yo, en lo personal, creo que, si están los recursos, hagamos sintéticas las ‘canchas 3’ o la ‘cancha 5’, pero habrá gente que cree que la cosa es distinta”, cerró Mayne-Nicholls.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad