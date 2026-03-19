El Estadio Regional Calvo y Bascuñán, en el cual habitualmente ejerce su localía Depores Antofagasta en la Primera B, vivirá una gran remodelación, en la cual su pista atlética pasará a tener estándares mundiales, pero donde también su pasto dejará de ser natural para convertirse en sintético.

A quien no le gustó la medida de eliminar el césped natural fue a Harold Mayne-Nicholls, exmandamás de la ANFP y excandidato presidencial de Chile en las elecciones de 2025, quien, en diálogo con Liga Sports, desestimó que una carpeta artificial sea adecuada para el deporte de alto rendimiento.

“Yo ahí tengo una opinión distinta a la que tienen las autoridades, y no me quiero pelear con nadie ni nada. El fútbol de alto nivel en el mundo se juega en pasto natural. Esa es la realidad; si no, el Real Madrid, el Bayern Múnich o el FC Barcelona jugarían en pasto sintético”, señaló el dirigente de 64 años.

“El Mundial de fútbol se va a jugar completamente en pasto natural. Si lo que se busca es usar la cancha para que más gente juegue fútbol en el estadio, yo me pregunto si es necesario, porque las canchas van sufriendo un deterioro. Cuando se jueguen cuatro partidos por día, el pasto se va a deteriorar de tal manera que se va a jugar un mal fútbol aquí”, continuó.

En esa misma línea, apuntó a mejorar otras canchas del mismo recinto para que puedan ser utilizadas por la comunidad antofagastina. “Pero bueno, las autoridades opinan distinto. Yo, en lo personal, creo que, si están los recursos, hagamos sintéticas las ‘canchas 3’ o la ‘cancha 5’, pero habrá gente que cree que la cosa es distinta”, cerró Mayne-Nicholls.