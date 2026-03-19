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VIDEO. Senadora Flores por posibles manifestaciones tras anuncio de cobro del CAE: “Sabemos que lo van a hacer, van a tener mucho más tiempo libre”

La parlamentaria de RN abordó la primeras críticas que caen sobre el Gobierno de Kast por la decisión.

Gonzalo Miranda

Senadora Flores por posibles manifestaciones tras anuncio de cobro del CAE: “Sabemos que lo van a hacer, van a tener mucho más tiempo libre”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso el foco sobre un grupo de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que, pese a registrar altos ingresos, mantienen morosidades con el fisco.

La señal abre un nuevo frente en el debate sobre financiamiento estudiantil, esta vez desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal y de las herramientas de cobro que el Ejecutivo puede activar frente a quienes no han regularizado su situación.

Quiroz precisó que hay cerca de 1.800 deudores con ingresos superiores a $5 millones mensuales, con una deuda de US$20 millones. “Vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos”, afirmó.

Ante las primeras críticas que caen sobre el Gobierno de Kast por la decisión, la senadora de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, salió al paso de posibles manifestaciones en las calles tras la medida.

“Yo creo que manifestaciones vamos a tener de todas maneras. Estamos preparados para eso, sabemos que lo van a hacer, sobre todo ahora que van a tener mucho más tiempo libre ya que no van a estar trabajando en el aparato público”, aseguró la parlamentaria.

Agregó que: “todo aquel que se quiera manifestar pacíficamente que lo haga, porque es un derecho constitucional”, pese a que advirtió que: “todo aquel que lo haga de manera violenta o cometiendo delito tiene que tener el máximo de la aplicación de la ley en su contra”, cerró.

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