¿Qué va a pasar con el precio de los combustibles en Chile? Esto dijo la ministra Mara Sedini y dio dato clave

Durante este jueves, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó en entrevista con Radio Pudahuel las primeras definiciones del Ejecutivo en materia económica, seguridad y agenda política, en medio de un escenario internacional marcado por el alza de los combustibles.

En la conversación, la secretaria de Estado recalcó que el Gobierno comenzó su gestión con planificación previa para sus primeros meses. “Ya veníamos trabajando en el Plan Desafío 90, nuestro compromiso de acción para los primeros tres meses. No hay tiempo que perder”, aseguró Sedini.

“Estas alzas son generalizadas. Para enfrentarlo, nosotros tenemos este sistema (Mepco)—que los auditores lo habrán escuchado— que lo que hace es fijar o estabilizar el precio. Cuando sube o baja el petróleo, este sistema permite mantenerlo más o menos estándar”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que el actual contexto internacional modifica ese escenario. “Pero este mecanismo está pensado para momentos en que el precio sube y luego baja. En cambio, una guerra en la que no sabemos cuándo puede terminar cambia completamente la realidad”.

En esa línea, afirmó que “el Mepco puede controlar un poco el precio hoy día, pero en el largo plazo el petróleo va a subir igual ”.

“Por eso, lo que tenemos que hacer ahora es tomar medidas entendiendo que el precio de los combustibles va a subir. Y si sube el precio de los combustibles, también suben muchos otros precios que dependen del transporte en nuestro país. Es una cadena”, dijo.

Asimismo, enfatizó en que “hay que hablarle con mucha sinceridad a los chilenos, con transparencia: esto nos va a impactar. Va a impactar a todo el mundo, pero en Chile también van a subir los precios”.

“Hoy día, el Ministerio de Hacienda está trabajando en un proyecto para tratar de amortiguar, sobre todo, el impacto en los sectores más vulnerables”.

En ese contexto, agregó que el foco estará en los grupos más afectados. “Sabemos que esto nos va a afectar a todos, pero lo importante es que entendemos que es una situación difícil y vamos a tratar de hacer lo mejor posible por quienes van a verse más afectados en nuestra sociedad”.