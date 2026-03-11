¿Quién es Mara Sedini? La “feminista liberal” y exfigura de ‘Sin Filtros’ que será el rostro del Gobierno de Kast

Este miércoles 11 de marzo se realizó el cambio de mando 2026 y José Antonio Kast asumió como el nuevo Presidente de la República de Chile.

Este acto republicano, que marca el inicio de un nuevo periodo presidencial, viene acompañado con la llegada de los nuevos ministros de Estado que también asumen sus labores de forma oficial.

Una de ellas es Mara Sedini (40), quien se desempeñará como ministra Secretaria General de Gobierno, teniendo una labor fundamental en términos comunicacionales y en la imagen que se proyecte desde el Poder Ejecutivo.

Con un perfil que transita entre el mundo de las artes, las comunicaciones y el análisis político, la vocera llega a La Moneda como una de las figuras más cercanas a Kast.

Su nombramiento marca un hito en la administración del líder republicano, al posicionar a una figura comunicacionalmente experimentada, con orígenes independientes, en el rol estratégico de la Segegob.

El currículum de Sedini destaca por ser poco común en el espectro político tradicional, ya que sus inicios profesionales estuvieron lejos de los pasillos gubernamentales.

Ingresó a Bachillerato en Ciencias y luego a Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica, carrera que cursó por cinco años antes de volcarse a su verdadera vocación de aquel entonces: las artes.

Se especializó en Teatro Musical en The American Musical and Dramatic Academy (AMDA) en Nueva York, lo que la llevó a participar en importantes producciones nacionales, incluyendo una destacada presentación en el Festival del Huaso de Olmué en 2019 y colaboraciones con figuras como Myriam Hernández y Héctor Noguera.

Sin embargo, su interés por la actualidad nacional la motivó a titularse como periodista en la Universidad Gabriela Mistral, complementando su formación con un Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Trayectoria política

Se desempeñó como Directora de Asuntos Públicos en el ‘Think tank' liderado por Axel Kaiser, donde se perfiló como una defensora de las libertades individuales.

Su rostro se hizo familiar para la audiencia masiva como panelista habitual en el programa de debate Sin Filtros, además de colaborar activamente en diferentes medios de comunicación.

Durante el último año, la actriz y cantante fue una pieza clave en el comando de José Antonio Kast, actuando como vocera oficial y participando en el diseño de jingles y la estrategia comunicacional de la campaña.

Mara Sedini se define como una “feminista liberal”, marcando distancia con la idea generalizada que se tiene del feminismo al cual desde su sector califican “de izquierda”.