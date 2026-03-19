“No van a perder el beneficio”: Ministra de Educación llama a la tranquilidad ante eventuales cambios en la gratuidad

Este jueves, la ministra de Educación, María Paz Arzola, conversó con ADN Hoy de diversos temas, entre ellos, los anuncios respecto a cambios en la gratuidad y en los cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La secretaria de Estado inició el diálogo haciendo un llamado a la tranquilidad.“Quiero transmitir tranquilidad a todos los que hoy tienen gratuidad, de la edad que sean, porque no van a perder ese beneficio”, señaló.

También abordó el tema del CAE, indicando que “es una política que está saliendo muy cara para un país como el nuestro”.

“Más de la mitad de las deudas ya las adquirió el fisco, y no se cobran. La idea es agilizar este mecanismo para que quienes puedan pagar, lo hagan”, complementó.

Por otro lado, se refirió a la situación financiera de la cartera, donde aseveó que “sabíamos que probablemente no habría holguras para financiar ciertos compromisos que queríamos asumir. Pero la situación que encontramos es peor”.

“El Presidente fue muy certero cuando en la campaña hablaba de la necesidad de un gobierno emergencia, él usaba estas palabras porque la verdad que lo que nos hemos encontrado en el ministerio es que la crisis es real“, dijo.

“Hay compromisos a largo plazo, compromisos permanentes que el Ministerio debe cumplir, y que hoy día no cuentan con el financiamiento para este año”, añadió Arzola.

Asimismo, María Paz Arzola abordó el tema de la selección de alumnos por el Sistema de Admisión Escolar, afirmando que “hoy, los estudiantes con mejores notas quedan con menor frencuencia en el colegio de primera preferencia, y eso no puede ser”.

En ese sentido, reveló que “el proyecto que tenemos en mente no elimina el sistema de selección, sino que genera un mecanismo para que colegios que ameritan tener selección, lo tengan”.

Finalmente, comentó que desde el Gobierno pondrá el foco “en los primeros niveles en la Educación Parvularia, que es donde se juega el partido ”