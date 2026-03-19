Pidió ayuda ensangrentado a un guardia: investigan homicidio de hombre apuñalado en Quilicura
El hecho quedó al descubierto cuando la víctima de 31 años solicitó auxilio a bordo de un vehículo.
Pidió ayuda ensangrentado a un guardia: investigan homicidio de hombre apuñalado en Quilicura
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Durante la madrugada de este jueves, un hombre de nacionalidad haitiana murió tras ser apuñalado en reiteradas ocasiones en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.
Según información preliminar, el hecho quedó al descubierto cuando la víctima de 31 años –quien se encontraba a bordo de un vehículo– pidió ayuda ensangrentado a personal de seguridad privada que patrullaba por calle Colo Colo.
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Ante esto, el hombre fue trasladado hasta el SAPU Rodrigo Rojas de Negri, donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.
Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del Labocar y el OS9 de Carabineros, y se maneja como hipótesis que el sujeto fue víctima de un robo con violencia.
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