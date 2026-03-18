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VIDEO. “He recibido amenazas de muerte”: hija de Ángela Vivanco utiliza sus redes para denunciar acoso en su contra

A través de un video comaprtido por TikTok, la hija de la ex ministra de la Corte Suprema dio a conocer una delicada situación.

Nicolás Lara Córdova

“He recibido amenazas de muerte”: hija de Ángela Vivanco utiliza sus redes para denunciar acoso en su contra

Este martes y a través de TikTok, Magdalena Sofía Madrid Vivanco, hija de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, denunció amenazas y acoso en su contra.

“Meffy” como es conocida en redes, aseguró que la información difundida en su contra ha sido tergiversada para desacreditar sus logros.

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“Estoy haciendo este video porque hay alguien que lleva acosándome durante ya seis meses”, indicó en el video.

“Entre las cosas que dicen de mí está que me regalaron la carrera, cuando no salí con un promedio deslumbrante y me quedaba noches sin dormir por una nota igual que el resto de Chile“, agregó Magdalena Madrid.

La influencer también acusó que se ha dicho que su carrera como modelo se ha visto potenciada por “pitutos”, siendo que ella comenzó durante la pandemia.

Hoy tengo miedo de que me quiten el único sustento económico que tengo porque alguien decidió difamarme“, dijo.

“Me han llegado hasta amenazas de muerte...”

Entre lágrimas, Meffy dio a conocer un episodio reciente cuando tuvo que dar su examen de grado “escondida” por el acoso de la prensa.

“Cuando di mi grado, la prensa me persiguió desde mi casa hasta la universidad.Tuve que dar mi grado escondida en una sala como fugitiva, como si yo hubiera tenido algo que ver“, comentó.

“Han allanado mi casa 4 veces, en las cuales 2 estaba yo sola.Es terrible ver cómo destrozan tus cosas y dan vuelta tu casa y tú no puedes hacer nada al respecto“, agregó la modelo.

En el mismo video Magdalena relató que desconocidos la han amenazado de muerte por su vínculo familiar con Ángela Vivanco.

“Me han llegado hasta amenazas de muerte. Entiendo que es parte de la política la ira que muchas personas sienten, pero yo no soy responsable (…) Tengo nada que ver, yo no soy mi mamá“, dijo Magdalena Madrid.

Ya recibí ataques homofóbicos hacia mi pareja por parte de esta cuenta. Por favor no fomenten el odio“, agregó.

“No he hecho nada malo ni mucho menos ilegal. No soy responsable de las acciones de otra persona”, cerró la joven.

@meffyymadrid

no espero caerle bien a todo el mundo, pero sí creo que hay límites, acusar a alguien de delitos sin pruebas no es opinión, es difamación. todo lo que tengo hoy es fruto de mi trabajo, y ha sido respaldado incluso ante la fiscalía. si yo tuviera alguna responsabilidad en esta causa, ya estaría formalizada. ha pasado más de un año desde que comenzó. me da mucha pena tener que dar explicaciones, siento que no me corresponde, pero en este momento no me queda de otra, se están cuestionando mis valores, mi virtud y persona, y sobre todo mi legalidad.

♬ sonido original - Meffy Madrid

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