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VIDEO. La reacción de Juan Tagle al complejo grupo de la UC en Copa Libertadores: “Son rivales de mucha envergadura”

“Tener a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador visitando nuestro estadio nos anima mucho”, dijo el presidente de Cruzados desde Paraguay.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde la Universidad Católica tuvo la mala fortuna de integrar uno de los grupos más complejos de la ronda.

Los cruzados deberán enfrentar a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona SC. Quien vivió en persona lo sucedido desde la sede de la Conmebol fue Juan Tagle, presidente de la UC, quien se refirió a los complejos rivales que tendrán.

“Estamos todavía con la emoción de lo que fue este sorteo. Nos tocó un grupo, sin dudas, difícil, duro e intenso, con rivales de alto renombre que van a engalanar el Claro Arena”, comenzó diciendo el dirigente.

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Tener a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador visitando nuestro estadio nos anima mucho. Después de tres años volvemos a la Libertadores y estamos seguros de que, con el apoyo de todos los cruzados y con nuestra nueva casa, podremos tener un tremendo papel en esta copa”, agregó.

El mandamás de Cruzados apuesta por el aliento de la hinchada para sacar adelante la difícil tarea. “Hay que apoyar al equipo. Son rivales de mucha envergadura, pero Católica, con el apoyo de su gente, podrá enfrentarlos de la mejor manera. Un abrazo a los cruzados y nos vemos en la Copa Libertadores 2026”, cerró Tagle.

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