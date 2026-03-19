Llegaron a Colo Colo como refuerzos, casi no han jugado y tendrán su gran chance: sorpresa en el once de Ortiz

Colo Colo se alista para su debut en la Copa de la Liga 2026. Este sábado, el “Cacique” hará su estreno en el nuevo torneo del fútbol chileno enfrentando a Coquimbo Unido, en el Estadio Monumental.

De cara al duelo contra el cuadro pirata, Fernando Ortiz, técnico de los albos, prepara una serie de cambios en el equipo titular, donde se espera que sumen minutos algunos jugadores que hasta ahora no han tenido protagonismo en el Campeonato Nacional.

En ese sentido, una de las grandes novedades que tendrá la oncena de Colo Colo será la aparición de Javier Méndez. El defensa uruguayo, que ha jugado apenas dos minutos en la presente temporada, entrenó como titular esta jornada y todo indica que será de la partida ante Coquimbo.

Pero esa no será la única sorpresa. Matías Fernández, que hasta ahora había disputado solo 65 minutos, superó sus problemas físicos y también se perfila como titular. Un retorno sorpresivo, considerando que Jeyson Rojas le ganó la pulseada y se quedó con el puesto en el inicio de la Liga de Primera. Ahora, el ex Independiente del Valle tendrá una nueva oportunidad para mostrarse.

Finalmente, Arturo Vidal entregó positivas noticias durante esta jornada. Luego de no poder terminar una de las prácticas de esta semana por un cuadro viral, el “King” ya estaría en óptimas condiciones y diría presente nuevamente como estelar ante los “Piratas”.

De esta manera, la probable formación de Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido será con Fernando de Paul; Arturo Vidal, Javier Méndez, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.