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VIDEO. “Las nuevas generaciones no tienen el mismo respeto...”: reconocido rostro de televisión se refiere a conflicto en Primer Plano

El pasado martes se filtró una discusión entre Cecilia Gutiérrez y Danilo 21 durante la reunión de pauta del programa de Chilevisión.

Nicolás Lara Córdova

“Las nuevas generaciones no tienen el mismo respeto...”: reconocido rostro de televisión se refiere a conflicto en Primer Plano

Este martes una revelación sacudió las redes sociales.Hugo Valencia dio a conocer una polémica discusión que se vivió en la emisión de un nuevo capítulo de Primer Plano.

A uno de los rostros del programa de espectáculos no le gustó que se diera a conocer este conflicto a través de redes sociales, nos referimos a Francisca García-Huidobro.

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En conversación con el sitio Noticias y Espectaculos, la animadora aseguró que ella nunca contará lo que pasa en este tipo de reuniones.

Yo soy de la antigua escuela de la televisión.Yo no cuento las cosas que pasan en las reuniones de pauta y si el resto lo quiere hacer, es problema de ellos", indicó.

“Yo no tengo nada que contar sobre lo que pasa a puertas cerradas en los camarines de Primer Plano;de mí no va a salir nunca una palabra de algo que haya ocurrido en una pauta de Primer Plano",advirtió.

“Las nuevas generaciones no tienne el mismo respeto...”

Sobre la reestructuración que pueda haber dentro del programa, García-Huidobro indicó desconocer si existirá esto y si llega a pasar no saldrá de su boca.

“Creo que las pautas son espacios de confianza, donde a veces uno cuenta cosas personales... Para mí las pautas son sagradas”, dijo.

“Veo que las nuevas generaciones no tienen el mismo respeto por las pautas. Lo lamento mucho, porque uno se priva de contar muchas cosas en pauta ahora", cerró.

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