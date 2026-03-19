Consejera Regional buscará representar a Arica para ser la nueva Miss Chile: “He sentido el apoyo de mis colegas”

El pasado martes, el concurso de belleza Miss Arica para Miss Chile dio a conocer a una de sus candidatas oficiales. Se trata de la consejera regional, Sofía Clavijo, quien participará en este certamen.

Clavijo, de 25 años, es la Core más joven del país y hoy busca representar a su región en el concurso de belleza Miss Chile.

En conversación con Radio ADN, Sofía Clavijo se refirió a las críticas que ha recibido producto de su participación en el certamen de belleza.

“Esto lo hice con la motivación de generar un quiebre de lo que se espera”, comentó la consejera regional.

“He recibido buenas vibras, buenos comentarios y harto apoyo, muchos colegas y gente relacionada a la política me ha deseado buena suerte ya que creen que soy una gran representante de la mujer ariqueña y eso me hace sentir bien”, agregó Sofía Clavijo.

“El recibimiento ha sido bueno, obviamente va a estar en el ojo el mantener el equilibrio de mis funciones, pero la verdad es que siempre mi transcurso en la vida política y pública siempre ha sido ‘alocada’ porque siempre he estado haciendo muchas cosas a la vez”, cerró la candidata a Miss Arica.