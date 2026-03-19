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VIDEO. “La gente se olvida…”: conocido rostro de TV rompe el silencio sobre su quiebre con Yamila Reyna

Laura Prieto dio a conocer el porqué de su distanciamiento con la humorista.

Nicolás Lara Córdova

“La gente se olvida…”: conocido rostro de TV rompe el silencio sobre su quiebre con Yamila Reyna

Este jueves, Laura Prieto contó en el programa Hay que Decirlo de Canal 13 que ya no tiene ninguna relación con Yamila Reyna.

La revelación ocurrió cuando el panel del programa hablaba sobre el retorno a los escenarios de la humorista tras su polémica separación con Américo.

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Gissella Gallardo le preguntó a Laura Prieto si continuaban siendo amigas con Yamila Reyna, momento en que la modelo le respondió que “ahora no”.

“¿Qué pasó? Yo creo que la gente se olvida de las personas en los malos momentos”, declaró.

En 2023, Laura Prieto y Yamila Reyna realizaron un viaje juntas a Brasil, el cual generó repercusión en redes sociales.

“Me dijeron ‘elegí una amiga’ y se me ocurrió Laura,la conozco hace mucho tiempo, tengo muy buena onda, es súper entrete así que me pareció una buena pausa en la rutina”, señaló Yamila Reyna a La Cuarta en dicha oportunidad.

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