El actor chileno y conductor del podcast Las Gansas, Luis Aliste, compartió una curiosa y divertida anécdota que involucra a la actual animadora del Festival de Viña del Mar, Karen Doggenweiler, en los inicios de su carrera.

Según relató, el episodio ocurrió a comienzos de los años 90, durante un desfile organizado por una reconocida marca de cosméticos en el entonces centro de eventos CasaPiedra.

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De acuerdo con su relato, todo sucedió en el área de maquillaje, donde varios profesionales trabajaban previo al show. En ese contexto, Doggenweiler, quien animaba el evento, se acercó para alistarse antes de salir al escenario. Sin embargo, al momento de retirarse, sufrió un pequeño tropiezo que derivó en una situación inesperada.

Aliste contó que, al intentar afirmarse para no caer, la animadora tomó apoyo de uno de los maquilladores presentes, generando un momento incómodo que rápidamente se transformó en risas.

¿Sabe a Marco Enríquez-Ominami que Karen anda agarrando paquetes", comenzó diciendo entre risas el actor. “Estabamos maquillando para un desfile con MAC Cosmetics en el 91 (...) y de repente la Karen Sylvia se para como ‘gracias, chiquillos, me voy como a vestir el evento’, y cuando se para, como que se tropieza, y cuando se tropieza, se pasa como a agarrar del Oscar (maquillador) y al parecer se había agarrado como del paquete del Oscar”, siguió.

Pero esto no quedó ahí, porque Aliste sumó más detalles del momento: “Y el Oscar rojo, sin decir nada, se puso nervioso, ay la Karen como ‘Oh Oscarito, superbién, qué bueno que me agarré de algo firme’. Y el Oscar rojo de vergüenza no sabía dónde meterse”.

La historia, relatada en tono humorístico, generó risas entre los participantes del podcast y generó una ola de comentarios tras ser publicada en redes sociales.