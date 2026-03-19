VIDEO. Rapa Nui en la pantalla grande: liberan primer tráiler de Wild Horse Nine, la película de Martin McDonagh filmada en Chile
La cinta mezcla intriga política y humor negro con un elenco internacional y participación de actrices chilenas.
Ya fue publicado el primer tráiler de Wild Horse Nine, la nueva película del reconocido director Martin McDonagh, que fue rodada en Chile, principalmente en Rapa Nui.
El adelanto presenta a un elenco de alto nivel encabezado por John Malkovich y Sam Rockwell, junto a Steve Buscemi, Parker Posey y las actrices Mariana Di Girolamo y Ailín Salas.
La historia se sitúa en los años previos al golpe de Estado de 1973 y sigue a dos agentes de la CIA enviados a la isla en una misión secreta.
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En medio de ese contexto, ambos personajes enfrentan tensiones personales y dilemas vinculados a su pasado, mientras se cruzan con dos estudiantes chilenas que terminan influyendo en el desarrollo de los hechos.
El avance deja ver una mezcla de intriga política, humor oscuro y relaciones complejas entre los protagonistas. El proyecto comenzó a gestarse tras un viaje del propio McDonagh a Rapa Nui, donde encontró inspiración en el entorno y el misterio de los moáis.
La producción se filmó hace aproximadamente un año, incluyendo también locaciones en Santiago, y contó con colaboración local durante el rodaje. Su estreno en cines de Estados Unidos está programado para el 6 de noviembre, mientras que en Chile aún no se ha confirmado una fecha.
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