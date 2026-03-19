Ya fue publicado el primer tráiler de Wild Horse Nine, la nueva película del reconocido director Martin McDonagh, que fue rodada en Chile, principalmente en Rapa Nui.

El adelanto presenta a un elenco de alto nivel encabezado por John Malkovich y Sam Rockwell, junto a Steve Buscemi, Parker Posey y las actrices Mariana Di Girolamo y Ailín Salas.

La historia se sitúa en los años previos al golpe de Estado de 1973 y sigue a dos agentes de la CIA enviados a la isla en una misión secreta.

En medio de ese contexto, ambos personajes enfrentan tensiones personales y dilemas vinculados a su pasado, mientras se cruzan con dos estudiantes chilenas que terminan influyendo en el desarrollo de los hechos.

El avance deja ver una mezcla de intriga política, humor oscuro y relaciones complejas entre los protagonistas. El proyecto comenzó a gestarse tras un viaje del propio McDonagh a Rapa Nui, donde encontró inspiración en el entorno y el misterio de los moáis.

La producción se filmó hace aproximadamente un año, incluyendo también locaciones en Santiago, y contó con colaboración local durante el rodaje. Su estreno en cines de Estados Unidos está programado para el 6 de noviembre, mientras que en Chile aún no se ha confirmado una fecha.