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Juicio por caso Narumi: Nicolás Zepeda confiesa que ocultó motivo real de su viaje a Francia por “tener miedo y un poco de vergüenza”

La tercera jornada estuvo marcada por un interrogatorio del fiscal y reconocimiento de inconsistencias.

Martín Neut

Juicio por caso Narumi: Nicolás Zepeda confiesa que ocultó motivo real de su viaje a Francia por “tener miedo y un poco de vergüenza”

En la tercera jornada del nuevo juicio contra Nicolás Zepeda en Francia —proceso que se realiza tras la anulación de dos condenas previas— el acusado por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki admitió haber mentido en declaraciones anteriores.

El momento más tenso se produjo cuando el fiscal Vicent Auger lo encaró directamente por la ausencia de la joven durante más de nueve años. “Nadie ha visto a Narumi ni ha oído su voz en 9 años, 3 meses y 14 días… ¿Crees que sigue viva?”, preguntó el persecutor.

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Zepeda evitó una respuesta categórica y señaló: “Espero creerlo, pero no puedo llegar a tal conclusión”.

Durante el interrogatorio, el persecutor también cuestionó que el chileno nunca intentara contactarla ni acudiera a autoridades tras su desaparición.

Palabras de Zepeda

El imputado justificó su actuar: “Me decepcionó. Me pidió que esperara noticias suyas, pero nunca las recibí”, agregando que decidió regresar a Chile y que pensó que ella eventualmente se comunicaría con su familia. “No quería ser el protagonista de eso”, sostuvo.

Sin embargo, el punto más relevante surgió al ser confrontado por inconsistencias con su testimonio de 2022. En ese entonces, Zepeda afirmó que viajó a Europa por motivos académicos, versión que ahora descartó.

Ante el tribunal, reconoció que su verdadero objetivo era encontrarse con Kurosaki, según consigna L’Est Républicain.

“Creo que tenía miedo, y un poco de vergüenza, de admitir que iba a encontrarme con ella cuando la relación hubiera terminado, y de tener que explicar mi vida privada”, afirmó, explicando por qué ocultó esa información en el proceso anterior.

El juicio continúa y se perfila como decisivo para definir su situación judicial.

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