;

Juez confronta a Nicolás Zepeda tras cambiar versión: reconoció viaje para ver a Narumi Kurosaki

El magistrado advirtió que su nueva declaración no coincide con su versión anterior.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

El tercer juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki sumó este jueves un momento clave en Francia, luego de que el chileno reconociera ante el tribunal que llegó a Besanzón para ver a la joven japonesa, pese a que en juicios anteriores lo había negado.

La admisión marcó un punto sensible en la audiencia, ya que el juez lo confrontó directamente al advertir que esa versión no coincide con la que había entregado en procesos anteriores.

El nuevo proceso se desarrolla en Lyon desde el 17 de marzo de 2026, luego de que la Corte de Casación francesa anulara la condena dictada en apelación en 2023 por motivos procesales. Zepeda ya había sido condenado a 28 años de cárcel en dos juicios previos, en 2022 y 2023, pero mantiene su inocencia y volvió a insistir ante el tribunal que no asesinó a Narumi, desaparecida en diciembre de 2016 en Besanzón.

Revisa también:

ADN

El juez puso el foco en las contradicciones de su relato

El reconocimiento de Zepeda reactivó uno de los ejes centrales del caso: las inconsistencias en su versión sobre el viaje a Francia y el motivo real de su presencia en la ciudad donde vivía Narumi. Según reveló el periodista de CHV, Roberto Cox, el magistrado lo enfrentó por ese cambio y dejó en evidencia que no se trata de una declaración menor, sino de una modificación relevante respecto de lo dicho en el primer juicio.

Hasta ahora, la fiscalía francesa sigue sosteniendo que Zepeda viajó sin aviso a Europa, vigiló a su expareja y la encontró en Besanzón pocos días antes de su desaparición.

La acusación insiste en un conjunto de pruebas circunstanciales que incluyen rastros de acoso digital, desplazamientos sospechosos y compras de combustible, fósforos y productos de limpieza antes de la desaparición de Narumi.

Además, el caso mantiene una carga simbólica y judicial enorme, tanto por la persistencia de la familia de la víctima como por el hecho de que el cuerpo de Narumi nunca fue encontrada.

Aun así, la justicia francesa ha considerado durante años que existe una base probatoria suficiente para sostener la acusación por homicidio. El tercer juicio, por eso, vuelve a poner bajo lupa cada frase del imputado y cada contradicción en su relato.

Se espera que las próximas jornadas sigan concentrando testimonios, revisión de antecedentes y nuevos enfrentamientos entre la tesis de la fiscalía y la defensa del chileno.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad