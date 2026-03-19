Juez confronta a Nicolás Zepeda tras cambiar versión: reconoció viaje para ver a Narumi Kurosaki

El tercer juicio contra Nicolás Zepeda por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki sumó este jueves un momento clave en Francia, luego de que el chileno reconociera ante el tribunal que llegó a Besanzón para ver a la joven japonesa, pese a que en juicios anteriores lo había negado.

La admisión marcó un punto sensible en la audiencia, ya que el juez lo confrontó directamente al advertir que esa versión no coincide con la que había entregado en procesos anteriores.

El nuevo proceso se desarrolla en Lyon desde el 17 de marzo de 2026, luego de que la Corte de Casación francesa anulara la condena dictada en apelación en 2023 por motivos procesales. Zepeda ya había sido condenado a 28 años de cárcel en dos juicios previos, en 2022 y 2023, pero mantiene su inocencia y volvió a insistir ante el tribunal que no asesinó a Narumi, desaparecida en diciembre de 2016 en Besanzón.

El juez puso el foco en las contradicciones de su relato

El reconocimiento de Zepeda reactivó uno de los ejes centrales del caso: las inconsistencias en su versión sobre el viaje a Francia y el motivo real de su presencia en la ciudad donde vivía Narumi. Según reveló el periodista de CHV, Roberto Cox, el magistrado lo enfrentó por ese cambio y dejó en evidencia que no se trata de una declaración menor, sino de una modificación relevante respecto de lo dicho en el primer juicio.

Hasta ahora, la fiscalía francesa sigue sosteniendo que Zepeda viajó sin aviso a Europa, vigiló a su expareja y la encontró en Besanzón pocos días antes de su desaparición.

La acusación insiste en un conjunto de pruebas circunstanciales que incluyen rastros de acoso digital, desplazamientos sospechosos y compras de combustible, fósforos y productos de limpieza antes de la desaparición de Narumi.

Además, el caso mantiene una carga simbólica y judicial enorme, tanto por la persistencia de la familia de la víctima como por el hecho de que el cuerpo de Narumi nunca fue encontrada.

Aun así, la justicia francesa ha considerado durante años que existe una base probatoria suficiente para sostener la acusación por homicidio. El tercer juicio, por eso, vuelve a poner bajo lupa cada frase del imputado y cada contradicción en su relato.

Se espera que las próximas jornadas sigan concentrando testimonios, revisión de antecedentes y nuevos enfrentamientos entre la tesis de la fiscalía y la defensa del chileno.