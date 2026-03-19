Bancada UDI llevará a Fiscalía caso de Ximena Aguilera tras informe por “telefonazo” en cirugía de su madre / VICTOR HUENANTE

La polémica por la atención médica de la madre de la exministra de Salud Ximena Aguilera volvió a escalar este jueves, luego de que la bancada de la UDI anunciara que presentará una denuncia ante la Fiscalía por eventual tráfico de influencias.

El anuncio surge tras conocerse un informe de la Contraloría General de la República, que confirmó gestiones desde el entorno de la entonces autoridad para facilitar la cirugía de su madre en el Hospital del Salvador en diciembre de 2025.

La acción fue anunciada por el diputado Daniel Lilayú, quien señaló que los antecedentes conocidos no solo abren dudas administrativas, sino también eventuales responsabilidades penales.

En paralelo, el Ministerio de Salud informó que los procesos derivados del caso están siendo tramitados por los organismos competentes, conforme a la normativa vigente.

El informe de Contraloría reactivó la acusación por trato preferente

El punto que gatilló la nueva arremetida política fue la constatación de un “telefonazo” realizado por Manuel Nájera de Ferrari, entonces jefe de asesores de Aguilera, a autoridades del recinto asistencial. De acuerdo con el informe revelado esta semana, hubo contactos y gestiones para anticipar el arribo de la madre de la exministra y favorecer su atención, lo que derivó en cuestionamientos por una eventual preferencia en un sistema público altamente presionado.

En ese contexto, Daniel Lilayú endureció el tono y aseguró que “lo que ha constatado la Contraloría es de la máxima gravedad”. Además, remarcó que “mientras la gran mayoría de los chilenos debe esperar horas o incluso varios días para ser atendidos, hay casos como este donde los contactos parecen pesar más”.

La denuncia buscará que el Ministerio Público determine si hubo una intervención indebida que influyó en la decisión de operar a la madre de Aguilera la misma noche, pese a la existencia de otros pacientes en espera.

Las reacciones no quedaron solo en la UDI. La diputada republicana Macarena Santelices, integrante de la Comisión de Salud, sostuvo que “la Contraloría confirmó algo inaceptable” y vinculó el episodio con las extensas listas de espera que afectan a millones de personas en el país.

Ese contraste ha sido justamente uno de los ejes más sensibles del caso: la sospecha de un trato preferente en un sistema donde la oportunidad de la atención sigue siendo una de las mayores deudas con los pacientes.

Por ahora, el foco estará puesto en dos frentes: el administrativo, con los procesos ya activados a partir del informe de Contraloría, y el penal, si la Fiscalía decide abrir una investigación a partir de la denuncia anunciada por la UDI.