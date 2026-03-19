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“Hay que trabajar y producir”: histórico rostro de TV enciende polémica por dichos sobre feriados irrenunciables

El comentario se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate en redes sociales.

Nelson Quiroz

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Una intensa controversia se desató en redes sociales luego de que el exreportero de TVN y Mega, Álvaro Sanhueza, publicara un duro mensaje cuestionando los feriados irrenunciables en Chile.

El mensaje se da en medio de la discusión sobre estos días especiales en el país, luego de que desde la Confederación de la Producción y del Comercio se planteara revisar su impacto en la actividad económica.

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Desde el gobierno de José Antonio Kast, en tanto, han señalado que no existe, por ahora, una intención de modificar los actuales días establecidos por ley.

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Bajo ese contexto, a través de su cuenta en X, Sanhueza minimizó la relevancia de los días feriados irrenunciables, señalando que “son solo cinco al año” y asegurando que durante su carrera trabajó fines de semana y fechas festivas.

“Hay que trabajar y producir”, escribió, en un comentario que rápidamente se viralizó.

El mensaje provocó una avalancha de reacciones, en su mayoría críticas. Usuarios le recordaron que estos feriados buscan precisamente resguardar el derecho de los trabajadores a compartir con sus familias, especialmente en sectores como el comercio.

Otros, en tanto, apuntaron a las condiciones laborales en medios de comunicación y cuestionaron su postura, aludiendo incluso a beneficios obtenidos en su época en televisión.

Entre las respuestas más comentadas estuvo la de otro periodista, quien ironizó con que ese tipo de turnos “eran bien remunerados”, lo que abrió un breve intercambio entre ambos.

Además, varios internautas reflotaron antiguos mensajes del propio Sanhueza en los que valoraba los feriados o incluso proponía extenderlos, evidenciando un aparente cambio de opinión.

La respuesta de Sanhueza

Tras el revuelo por su mensaje, Sanhueza recurrió nuevamente a la red social X y expuso: “Volviendo al feriado irrenunciable, que trabaje el que quiere trabajar, firmando una declaración que es su decisión".

"Se acuerda pago por feriado y ya ! ¡Libertad en la decisión!“, sumó.

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