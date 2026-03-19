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VIDEO. “Estoy en shock”: influencer alemana acusa ofensivo comentario de guardias en supermercado en Chile

La creadora de contenidos aseguró que en su país una situación así tendría consecuencias graves. “Las penas del infierno”, afirmó.

Ruth Cárcamo

Capturas TikTok @julesbelloth0

Capturas TikTok @julesbelloth0

La influencer alemana radicada en Chile, Jules Belloth, decidió utilizar sus redes sociales para expresar su molestia y dar a conocer una incómoda experiencia que vivió mientras realizaba compras en un supermercado.

“Estoy un poquito en shock”, comenzó diciendo en un video que publicó en su cuenta de TikTok, donde relató que al ingresar al local escuchó un comentario inapropiado por parte de los guardias.

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“Entro, paso y un guardia dice al otro ‘heil Hitler’. Obviamente lo escuche cachái. Entonces no sé si lo encuentras muy chistoso, pero es chocante”, expresó la influencer, agregando que reaccionó con molestia ante la situación.

“Las penas del infierno”

Además, indicó que en su país un hecho así tendría consecuencias graves para los involucrados. “Las penas del infierno (...). Siento que acá está súper normalizado”, lamentó Jules Belloth.

Posteriormente, también criticó otra conducta que consideró inapropiada, luego de que un conductor tocara la bocina como forma de ‘halago’. “Me carga. Nunca habían visto a alguien de ropa deportiva”, concluyó.

Revisa aquí el video de la influencer relatando el episodio:

@julesbelloth0

Me enojé...Son muy normalizados estos chistes acá en Chile. ¿Que piensas tú? ¿Chiste o NO GO? #chile #alemana

♬ original sound - Jules Belloth - Jules Belloth

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