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Fin del amor: destapan que querido rostro de televisión terminó su relación y lo confirmó en redes sociales

La ex integrante de Fiebre de Baile utilizó su cuenta de TikTok para confirmar la noticia.

Nicolás Lara Córdova

Fin del amor: destapan que querido rostro de televisión terminó su relación y lo confirmó en redes sociales

Un nuevo quiebre amoroso se confirmó este jueves en la farándula chilena. La reina del Festival de Viña del Mar y ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra, dio a conocer que se encuentra soltera tras terminar su relación con Diego Bazaes.

La confirmación se dio a través de una transmisión en vivo a través de TikTok, donde la estudiante de periodismo decidió responder a las preguntas de sus fanáticos.

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“Chicos, yo estoy soltera y no estoy con nadie. Ojalá me hable alguien, estoy más sola que yo misma. Tranquilas, merenguitos, que no voy a hablar nada, no soy la Skarleth de 17, pero sí la sapa que quiere saber todo lo que piensa”, comentó Skarleth Labra.

En las últimas horas se había rumoreado que la ganadora de Fiebre de Baile habría vuelto con su ex pareja, Pailita, a lo que el aludido utilizó su cuenta de TikTok para disipar las dudas.

“¿De verdad ustedes creen que me metería a huear con alguien después de terminar una relación hace poco?“, apuntó.

“Tan superequivocados, la July es una persona maravillosa y por el respeto que se merece ella y lo hermoso que tuvimos, jamás lo haría”, cerró Pailita.

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