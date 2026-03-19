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Alerta en el rock mundial: guitarrista de AC/DC es internado en Buenos Aires a días de su paso por Chile

El músico se encuentra en territorio argentino a raíz del “Power Up Tour” de la banda, que previamente los llevó a presentarse en Santiago.

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Preocupación generó en el mundo del rock la repentina internación de Stevie Young, integrante de AC/DC, quien fue ingresado a un centro de salud en Buenos Aires a pocos días de los conciertos programados en la capital argentina.

La noticia fue confirmada por el equipo oficial del grupo, luego de que comenzaran a circular versiones sobre el estado de salud del guitarrista de 69 años.

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Según explicaron, la hospitalización se realizó como medida preventiva, con el objetivo de someterlo a distintos exámenes médicos. Además, se informó que el músico se encuentra estable y de buen ánimo.

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De acuerdo con los antecedentes, Young permanece internado en el Sanatorio Mater Dei, mientras el equipo médico evalúa su evolución. Pese al susto inicial, desde la banda transmitieron tranquilidad y aseguraron que el artista mantiene su intención de presentarse en los próximos shows agendados en el estadio River Plate.

El episodio ocurre en medio de la gira “Power Up Tour”, con la que la legendaria agrupación regresó a Sudamérica tras varios años, incluido Chile. Por ahora, las presentaciones programadas se mantienen sin cambios, aunque la situación sigue siendo monitoreada de cerca tanto por la banda como por sus seguidores.

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