Un crudo registro volvió a poner en el centro de la polémica a la exchica reality Taylor Frankie Paul, luego de que se difundiera un video que muestra una violenta agresión contra su entonces pareja, Dakota Mortensen.

Las imágenes, que formaron parte de un caso judicial en 2023 en Estados Unidos, evidencian golpes, forcejeos y el uso de objetos durante la pelea.

En el video, difundido por TMZ, se observa cómo la influencer somete a Mortensen con una llave y posteriormente intenta golpearlo, en medio de una discusión que rápidamente escala en violencia.

El momento más crítico ocurre cuando toma un asiento metálico y lo lanza en reiteradas ocasiones, pese a que él le advierte que su hija se encontraba en el lugar. La menor, de cinco años, terminó siendo alcanzada durante el altercado, según informes policiales.

El episodio derivó en la intervención de la policía tras la denuncia de vecinos por ruidos. Posteriormente, Paul se declaró culpable de agresión agravada y fue sentenciada a tres años de libertad condicional. Como parte del acuerdo judicial, se retiraron otros cargos, entre ellos violencia intrafamiliar en presencia de un menor.

El caso continúa generando repercusiones, ya que existen investigaciones en curso por parte de servicios de protección infantil en Estados Unidos. Además, el conflicto entre ambos ha impactado proyectos televisivos vinculados a la influencer, en medio de acusaciones cruzadas y una creciente controversia pública.