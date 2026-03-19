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Sorteo Copa Sudamericana 2026: horario y dónde verlo en vivo por TV y online en Chile

Este jueves se conocerán los rivales que tendrán Palestino, Audax Italiano y O’Higgins en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Daniel Ramírez

Getty Images / Agencia Uno

Getty Images / Agencia Uno

Este jueves 19 de marzo se llevará a cabo el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana 2026, donde hay tres equipos chilenos en competencia: Palestino, Audax Italiano y O’Higgins.

Este evento será transmitido en directo para todo el continente. Y en el caso de Chile, hay varias alternativas para verlo en vivo, tanto por televisión como de manera online.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se realizará este jueves 19 de marzo, a contar de las 20:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de la Copa Sudamericana 2026?

En TV, los canales ESPN y DSports (DirecTV) transmitirán en vivo el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Y de manera online, este sorteo se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de Chilevisión y de la Conmebol Sudamericana, además de la plataforma de streaming Disney+.

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