Famoso youtuber británico reacciona a canción de Sinaka y da su sincera opinión: “Seamos completamente honestos...”

Sin lugar a dudas, uno de los artistas revelación del género urbano en Chile en este último tiempo es Sinaka. De hecho, el cantante nacional recientemente participó del Lollapalooza 2026, en una presentación junto a Benja Valencia, en el escenario del Perry’s Stage.

Las letras del cantante han trascendido fronteras y ahora llegaron al oído de un conocido youtuber británico: Lewis Shawcross, más conocido como “Tío Lucho”.

El europeo reaccionó a la canción “Senda Bellakona” de Sinaka y subió un video a su cuenta de YouTube dando su opinión del chileno.

Así reaccionó el británico a Sinaka

“Ok, para mis chilenos”, partió manifestando el youtuber al inicio del video. Tras ello, comenzó a reproducir la canción de Sinaka y empezó a bailar con entusiasmo.

“Mucha gente ha intentado imitar el sonido de los 2000. Seamos completamente honestos. No creo que nadie lo haya logrado, pero el atuendo, su cabello, su apariencia, todo sobre este ritmo potente le da un aire”, sostuvo Tío Lucho.

Luego, confesó que “no quiero exagerar, porque aunque fue una gran canción que sin duda la volveré a escuchar. La estoy guardando”.

“Creo que estos ritmos clásicos de la vieja escuela son geniales se disfrutan mejor a todo volumen en un auto o en una discoteca, obviamente. Y cuanto más escucho estas canciones, menos me duran. Eso es algo que sí puedo decir”, agregó.

Por último, el youtuber detalló que la canción “Senda Bellakona” logró “un auténtico regreso al pasado y él nos está llevando de vuelta a los años dorados. No se puede discutir eso”, concluyó.