“Gracias por todo...”: Kidd Voodoo anuncia drástica medida sobre su carrera y fans lloran en redes sociales

El mensaje fue compartido sin entregar detalles ni aclaraciones sobre sus razones.

Un mensaje breve, publicado en redes sociales, bastó para encender las alarmas entre fanáticos y la industria musical chilena. En medio de un año marcado por cifras récord, alta rotación en plataformas digitales y una presencia constante en escenarios y rankings, uno de los nombres más fuertes del urbano nacional anunció que se tomará un receso indefinido de su carrera.

La publicación apareció sin mayores explicaciones ni contexto adicional, lo que rápidamente dio pie a especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión.

El anuncio llegó, además, en un momento especialmente significativo: el cierre de un año considerado clave para la consolidación del género urbano chileno, tanto a nivel local como internacional.

Durante los últimos meses, el artista en cuestión fue protagonista de lanzamientos exitosos, colaboraciones de alto impacto y un crecimiento sostenido en reproducciones, posicionándose como una de las figuras más escuchadas del país.

“Gracias por todo...”

Se trata de Kidd Voodoo, uno de los exponentes más influyentes del urbano chileno en la actualidad. A través de una historia en Instagram, el cantante escribió: “Gracias por todo lo de este año, realmente ha sido un sueño. Tomaré una pausa por un tiempo. Nos vemos en otro momento”, acompañado de un emoji sonriente.

Hasta ahora, el artista no ha entregado detalles sobre la duración de este receso ni sobre las razones que lo motivaron. Tampoco se ha informado si la pausa afectará lanzamientos ya programados o presentaciones futuras.

