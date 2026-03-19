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VIDEO. Edo Caroe relató delicado episodio que sufrió con ejecutivo de televisión: “Metánse el libreto...”

El reconocido humorista participó en el último capítulo del podcast Mari Con Edu.

Nicolás Lara Córdova

Edo Caroe relató delicado episodio que sufrió con ejecutivo de televisión: “Metánse el libreto...”

Edo Caroe fue el gran invitado del más reciente episodio del podcast Mari Con Edu, conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

En este capítulo, los rostros de televisión y el humorista abordaron cómo Caroe enfrenta la censura de sus rutinas.

Edo Caroe reveló que en ciertos eventos corporativos le han puesto trabas a su libreto donde, por ejemplo, no se podía burlar de los directivos de la empresa.

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El humorista contó que vivió una situación similar en sus inicios cuando trabajó en Alfombra Roja Prime de Canal 13.

Según contó que junto a su guionista, Luis Slimming, tuvieron que batallar contra la censura y crear un fórmula para evitar los cambios.

La fórmula de Edo Caroe y Luis Slimming

Para pelear contra la censura, Edo Caroe y Luis Slimming crearon una fórmula para evitar que le quitaran chistes de sus libretos.

“A veces me enviaba unos emails con un montón de chistes que a veces que eran críminales”, comentó Caroe.

Había un chiste que todas las semanas lo ponían en el libreto que era muy zarpado para que aquel que lo leyera se quedara pegado ahí y pasaran colados los otros chistes. Era un chiste sobre Karadima...”, recordó Eduardo Fuentes contando las veces que tuvo que defender a Edo Caroe y Luis Slimming.

En eso, Caroe ahondó en su fórmula y recordó un episodio que casi provocó que lo despidieran de Canal 13.

“Hubo una vez que nos borraron varios chistes y generó una pelea y yo comenté un email muy enojado”, comenzó Caroe.

Me querían sacar del programa porque les respondí que se metieran el libreto en la raja. Yo estaba chato porque nos sacaban todo”, dijo el humorista provocando las risas de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

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