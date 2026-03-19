Un periodista del canal ruso RT y su camarógrafo resultaron heridos este jueves en el sur del Líbano, luego de que un misil impactara a pocos metros del lugar desde donde realizaban una transmisión.

El hecho quedó registrado en video y ocurre en medio de la ofensiva que Israel intensificó contra Hezbollah desde comienzos de marzo, en el marco de la expansión regional del conflicto en Medio Oriente.

El corresponsal afectado fue identificado como Steve Sweeney, quien se encontraba trabajando junto al camarógrafo Ali Rida cerca del puente Al-Qasmiya, sobre el río Litani, en una zona próxima a una base militar, según el relato difundido por el propio medio. Tras la explosión, ambos fueron trasladados a un recinto asistencial con heridas por metralla, aunque se encontrarían fuera de riesgo vital.

El ataque quedó grabado y reabre la alerta por la seguridad de la prensa

La escena se viralizó rápidamente por la cercanía del impacto. En las imágenes se observa al equipo periodístico en plena cobertura y, segundos después, un fuerte estruendo provocado por la caída del proyectil justo detrás de ellos.

Tras el ataque, ambos quedaron entre escombros y debieron ser hospitalizados. Además, otro registro difundido posteriormente mostró el fragmento extraído del cuerpo de Sweeney, reforzando la gravedad del episodio.

Desde RT también se sostuvo que el ataque ocurrió pese a que el equipo llevaba chalecos antibalas con la inscripción “Press”. En esa línea, el periodista Ali Rida denunció que estaban claramente identificados como prensa al momento del impacto, un elemento que vuelve especialmente delicado el incidente en medio de una guerra donde ya existen crecientes cuestionamientos internacionales por ataques a infraestructura civil y humanitaria en Líbano.

El caso se produce mientras Israel ha redoblado sus operaciones contra Hezbollah en el sur libanés, con más tropas en la frontera, bombardeos sobre puentes y avances en zonas cercanas al río Litani.

Medios internacionales reportan que la campaña ya ha dejado cientos de muertos y un fuerte desplazamiento interno en Líbano, en un escenario que sigue deteriorando las condiciones de seguridad para civiles, rescatistas y también periodistas.