VIDEO. Camión queda colgando tras socavón en Renca: cámaras captaron el momento del colapso
El vehículo transportaba 20 toneladas de queso y quedó atrapado cuando la calzada cedió repentinamente.
Un impactante incidente se registró la mañana de este jueves en la comuna de Renca, luego de que un camión de alto tonelaje quedara atrapado en un socavón que se abrió repentinamente en la vía. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Ventisquero con José Miguel Infante, en plena zona industrial.
Registros de cámaras de seguridad muestran que el vehículo se encontraba detenido, esperando poder avanzar, cuando el pavimento colapsó bajo su estructura.
El camión, de cerca de 18 metros de largo, quedó suspendido parcialmente en el aire, sostenido solo por algunas de sus ruedas. En su interior transportaba alrededor de 20 toneladas de queso provenientes de Argentina.
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El conductor, quien resultó ileso, relató que no existían señales visibles de daño en la calzada antes del accidente y que todo ocurrió de manera súbita. A pocos metros de su destino, el chofer logró salir sin lesiones de gravedad, pese al riesgo que implicó la caída.
Desde el municipio indicaron que el sector ya presentaba problemas previos, asociados a un colector utilizado por empresas del área, cuya mantención no habría sido realizada oportunamente. En paralelo, se investiga la eventual remoción de señaléticas que advertían restricciones en la zona.
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