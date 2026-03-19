Reprograman formalización en caso Bruma tras nuevos informes presentados por la defensa

La audiencia de formalización por el caso Bruma fue suspendida este jueves tras la presentación de informes por parte de la defensa de los imputados, antecedentes que no habían sido entregados previamente al tribunal.

El episodio volvió a tensionar una causa de alta connotación pública, ligada al naufragio de la lancha Bruma y a la muerte de siete pescadores frente a las costas del Biobío.

El proceso se desarrolla en el Juzgado de Garantía de Coronel y apunta contra tres tripulantes del pesquero Cobra, además de un representante de la empresa Blumar, formalizados por el Ministerio Público por cuasidelito imprudente con resultado de homicidio múltiple.

En esta etapa, la Fiscalía ha sostenido que existieron negligencias en la navegación, mientras las familias de las víctimas y los querellantes han buscado empujar una calificación penal más grave.

La audiencia se frenó y el juez expresó molestia por la dilación

El punto crítico de la jornada estuvo en la decisión de la defensa de ingresar nuevos informes sin haberlos acompañado antes al tribunal, una situación que obligó a interrumpir la audiencia y reprogramar su continuación.

El juez manifestó su molestia por la dilatación que esto provocó, aunque finalmente resolvió que la formalización seguirá durante la mañana del viernes 20 de marzo.

La interrupción se produce en un proceso especialmente sensible, no solo por la tragedia que originó la investigación, sino también por el fuerte choque entre las tesis de la fiscalía y la defensa. Mientras el Ministerio Público ha formalizado a los tripulantes y a un representante de la empresa, la defensa insiste en que lo ocurrido fue un accidente y ha intentado desacreditar hipótesis de dolo u obstrucción.

En esa línea, el equipo jurídico de los imputados sostuvo previamente que “la formalización ratificó que fue un lamentable accidente”, reforzando su idea de que no existieron acciones intencionales por parte de la tripulación. Sin embargo, el desarrollo de la audiencia ha seguido marcado por tensiones procesales, nuevas pruebas y cuestionamientos cruzados entre las partes.

Por ahora, el tribunal fijó la reanudación de la audiencia para este viernes 20 de marzo a las 8:30 horas, instancia en la que se espera retomar la discusión sobre medidas cautelares y los antecedentes reunidos en una de las causas más seguidas del último tiempo en la Región del Biobío.