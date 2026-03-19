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“¿Dónde están las investigaciones?”: alcalde de Cerro Navia apunta a abandono estatal tras balaceras que dejaron un muerto y varios heridos

El jefe comunal denunció que dos bandas criminales se disputan el territorio y cuestionó la falta de resultados investigativos, mientras autoridades anunciaron refuerzo de seguridad y próximas medidas para contener la violencia en la zona.

Cristóbal Álvarez

Agencia UNO

Agencia UNO / Diego Martin

Durante el pasado miércoles, dos balaceras se registraron en la comuna de Cerro Navia, dejando un homicidio y varias personas en riesgo vital, en medio de enfrentamientos entre bandas rivales que disputan el control territorial en el sector.

Los heridos fueron trasladados hasta el hospital El Pino, mientras que las autoridades activaron medidas de seguridad para contener la escalada de violencia.

El alcalde Mauro Tamayo advirtió la gravedad de la situación y apuntó a un problema estructural. “Desde esta mañana, dos bandas criminales se están disputando el territorio de nuestra comuna. Hasta el momento, se registra un homicidio confirmado y varias personas en riesgo vital, quienes permanecen internadas en el hospital El Pino”, afirmó.

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En esa línea, agregó que “la situación se ha mantenido sin cambios, con bandas vinculadas al narcotráfico controlando el territorio”.

“Ante este escenario, surge la interrogante: ¿dónde está el fiscal nacional?, ¿dónde están las investigaciones?, ¿cuándo se identificarán a los responsables? Hace menos de cinco meses, una persona fue asesinada en circunstancias similares, acribillada en la vía pública, y hasta hoy no hay detenidos”.

Asimismo, insistió en la necesidad de avanzar en las indagatorias: “¿Dónde están las indagaciones? ¿Dónde están todos los medios de prueba para llevar a estas personas tras las rejas?”, cuestionó, advirtiendo además una desigual respuesta del Estado: “cuando estos hechos ocurren en el sector oriente, todo el Estado se moviliza; pero cuando pasan en comunas más vulnerables, a nadie le interesa”.

Frente a este escenario, Tamayo indicó que ya se ha coordinado con autoridades del Ejecutivo, entre ellas el secretario de Seguridad Pública y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, para enfrentar la crisis.

“Se trata de un problema histórico”

Por su parte, la autoridad regional confirmó la adopción de primeras medidas. “Disponer de dispositivos adicionales de seguridad para evitar que la violencia siga escalando en la zona es una de las primeras medidas adoptadas”, señaló.

En esa misma línea, añadió que “tal como lo planteó el alcalde Tamayo, se trata de un problema histórico, que se ha mantenido por décadas en la comuna, atravesando distintos gobiernos”.

Además, desde el Ejecutivo precisaron que ya se han desarrollado distintas estrategias, las que comenzarán a implementarse progresivamente en los próximos meses en coordinación con el Ministerio de Seguridad.

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