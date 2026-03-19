El estreno de un homenaje a Víctor Jara y la voz de un destacado barítono marcan un nuevo concierto de la Sinfónica Nacional

“Apoteosis musical” es el título del concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá el viernes 20 y sábado 21 de marzo a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, bajo la dirección de la maestra polaca Barbara Dragan. El programa contará también con la participación del barítono chileno Javier Arrey como solista, en un un recorrido musical que va desde la memoria histórica, a la espiritualidad y la búsqueda de una experiencia sonora trascendente.

El concierto abrirá con Ellos se perdieron en el espacio estrellado de Leni Alexander, compositora chilena de origen alemán, considerada por muchos como la más importante del país en el siglo XX. La obra se presenta como un homenaje al cantautor Víctor Jara, tomando como título un verso perteneciente a un poema escrito por el músico poco antes de ser asesinado, en lo que fueron sus últimas notas. Así, la pieza toma también como inspiración los hechos ocurridos en el Estadio Nacional tras el golpe de Estado de 1973, condensando el lenguaje de la vanguardia europea con una reflexión profunda, basada en la experiencia histórica chilena.

El programa continuará con las Canciones bíblicas, op. 99 del compositor checo Antonín Dvořák. Se trata de diez piezas escritas durante su estadía en Nueva York en 1894 y basadas en textos de los Salmos, constituyendo una obra de gran introspección espiritual, donde el compositor combina la tradición sacra con una sensibilidad melódica que evoca el canto popular de su Bohemia natal.

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Las piezas contarán con la presentación como solista del destacado barítono radicado en Estados Unidos, Javier Arrey, uno de los artistas actuales más talentosos y versátiles a nivel mundial. Fue el primer chileno en integrar el prestigioso Programa de perfeccionamiento en la Ópera Nacional de Washington DC y se ha presentado en famosos escenarios alrededor del mundo, como la Ópera Estatal de Viena, The Metropolitan Opera de NY, Palau de Les Arts y Estates Theater en Praga, por mencionar algunos. En 2014 realizó en España su primera grabación profesional para el sello DECCA con la ópera Manon Lescaut de Puccini, disco que protagonizó junto al tenor Andrea Bocelli, bajo la dirección orquestal del maestro Plácido Domingo.

El cantante señala que regresar a Chile para este concierto tiene un significado especial para él: “Cantar en mi país es siempre una enorme alegría y responsabilidad, pero hacerlo junto a la Orquesta Sinfónica de Chile constituye una doble alegría y un verdadero regalo. Mi formación fue en la Universidad de Chile, por lo que me emociona mucho volver a hacer música con la querida orquesta de mi Universidad”.

Arrey destaca además que “es una de las obras más emblemáticas de Dvořák. Ofrece enorme belleza musical y una interpretación profundamente honesta de textos llenos de esperanza. Su estilo evoca el folclore de Bohemia y también deja sentir la influencia del spiritual afroamericano, fruto de la experiencia del compositor en Nueva York”. Junto con ello, resalta “la enorme cantidad de colores que exige la partitura. La profundidad y delicadeza que estas canciones requieren, exigen un control vocal extremo y una musicalidad muy honesta y elegante al mismo tiempo”, concluye.

El concierto culminará con Alexander Scriabin y una de sus obras más representativas. A inicios de 1900, él era uno de los compositores asociados a la casa editora de partituras M. P. Belaieff, propiedad del músico y filántropo ruso Mitrofan Belylayev. Debido a diferencias con este último, el compositor se retiró de la firma a inicios de 1906, pero regresó a finales de ese mismo año. Una de las condiciones que exigió para ello fue escribir una obra para gran orquesta sinfónica, la que dos años más tarde vería la luz como El poema del éxtasis, op. 54. Concebida como una experiencia musical de carácter visionario, propone un viaje hacia un estado de exaltación espiritual y cósmica.

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Junto con las dos funciones, el programa contempla también el desarrollo de una masterclass de canto con Javier Arrey, el miércoles 18 a las 15:00 horas, mientras que el viernes 13 a las 18:00 horas se llevará a cabo una nueva versión de “La Previa”, con el propio solista y la directora Barbara Dragan. Ambas iniciativas son gratuitas, coordinadas por el Área de Educación y Mediación del CEAC (con cupos limitados e inscripción a través de www.ceacuchile.cl/educativo/la-previa) y cuentan con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La temporada de la Sinfónica Nacional continuará el viernes 27 de marzo y jueves 2 de abril con el tradicional Concierto de Semana Santa, el que contará con la maestra brasileña Simone Menezes y la participación del Coro Sinfónico Universidad de Chile, dirigido por Juan Pablo Villarroel. Junto a los elencos, estarán también las voces solistas de Tabita Martínez, soprano, y Francisco Salgado, barítono, en un programa que tendrá obras de Lili Boulanger y el Réquiem de Fauré.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano). Más información en ceacuchile.cl.