Expertos advierten severo daño ambiental tras Lollapalooza 2026 en el Parque O’Higgins

El paso de Lollapalooza Chile 2026 por el Parque O’Higgins dejó no solo una alta convocatoria, sino también efectos visibles en el entorno natural.

Tras reunir a más de 240 mil personas durante tres días, expertos advirtieron daños en el césped y el suelo, especialmente en zonas de alto tránsito.

Según explicó el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Juan José Garcés, este tipo de eventos genera impactos físicos como compactación del suelo, pérdida de cobertura vegetal y daño en las raíces.

Plan de recuperación

Por lo anterior, desde la Municipalidad de Santiago informaron que ya se activó un plan de recuperación para las áreas afectadas.

Las medidas incluyen:

Descompactación y aireación del suelo

Nivelación del terreno

Incorporación de compost

Reposición y siembra de césped

Revisión del sistema de riego

Además, se contempla reparar infraestructura dañada, como aspersores, en los sectores más impactados.

Plazos y advertencias

Las autoridades estiman que la recuperación inicial podría tomar entre un mes y un mes y medio.

Sin embargo, especialistas advierten que la restauración completa del suelo podría tardar más tiempo, ya que no solo se trata de recuperar el aspecto visual, sino también su funcionalidad.

En ese contexto, subrayan la importancia de evitar un uso intensivo del parque hasta que el terreno se recupere completamente.