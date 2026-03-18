;

Disney fija fecha de estreno para “Los Increíbles 3” y “Lilo & Stitch 2”

El anuncio fue realizado durante una junta de accionistas.

Pablo Castillo

(Original Caption) Los Angeles, California: Opening of Tomorrowland in Disneyland.

(Original Caption) Los Angeles, California: Opening of Tomorrowland in Disneyland. / Kim Kulish

Disney fijó para 2028 el estreno de dos de sus franquicias más reconocidas: “Lilo & Stitch 2”, que llegará a los cines el 26 de mayo, e “Incredibles 3”, programada para el 16 de junio. El anuncio fue realizado por el futuro CEO de la compañía, Josh D’Amaro, durante una junta de accionistas.

La nueva entrega de “Los Increíbles” tendrá un cambio relevante en su equipo creativo: será dirigida por Peter Sohn (“Elemental”), en lugar de Brad Bird, quien estuvo al frente de las dos películas anteriores.

Revisa también

ADN

Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama de esta tercera parte, ni se ha confirmado oficialmente el regreso de su elenco original.

En paralelo, Disney también avanza con “Lilo & Stitch 2”, secuela de la reciente versión en acción real que logró convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2025.

Sobre esta continuación, la compañía no ha entregado información sobre su reparto ni dirección, aunque sí confirmó que Chris Sanders —creador de la historia original— estará a cargo del guion y volverá a dar voz al personaje de Stitch.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad