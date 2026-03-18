Disney fija fecha de estreno para “Los Increíbles 3” y “Lilo & Stitch 2”

Disney fijó para 2028 el estreno de dos de sus franquicias más reconocidas: “Lilo & Stitch 2”, que llegará a los cines el 26 de mayo, e “Incredibles 3”, programada para el 16 de junio. El anuncio fue realizado por el futuro CEO de la compañía, Josh D’Amaro, durante una junta de accionistas.

La nueva entrega de “Los Increíbles” tendrá un cambio relevante en su equipo creativo: será dirigida por Peter Sohn (“Elemental”), en lugar de Brad Bird, quien estuvo al frente de las dos películas anteriores.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama de esta tercera parte, ni se ha confirmado oficialmente el regreso de su elenco original.

En paralelo, Disney también avanza con “Lilo & Stitch 2”, secuela de la reciente versión en acción real que logró convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2025.

Sobre esta continuación, la compañía no ha entregado información sobre su reparto ni dirección, aunque sí confirmó que Chris Sanders —creador de la historia original— estará a cargo del guion y volverá a dar voz al personaje de Stitch.