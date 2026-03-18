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Sistema frontal llega a Santiago: este es el “día clave” en que habrá precipitaciones en la capital

Las precipitaciones caerán en la región Metropolitana durante los próximos días. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

Sistema frontal llega a Santiago: este es el “día clave” en que habrá precipitaciones en la capital

Un nuevo sistema frontal se registrará a contar de la madrugada de este miércoles 18 de marzo en el sur de Chile, que irá avanzando con el paso de los días hacia la zona central.

Según proyecta la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este frente de lluvia iniciará en la zona austral del país, donde incluso podría haber nevadas aisladas, y avanzará a otras regiones del país.

Sin embargo, debido a un fenómeno denominado “Escote del Diablo”, los chubascos caerán de forma diferenciada en la región Metropolitana.

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Según los antecedentes entregados por Senapred, la lluvia se registrará en la región Metropolitana, Valparaíso y algunas localidades de Coquimbo.

No obstante, los chubascos caerán de forma irregular en la capital. Esto ya que en zonas como Curacaví y Melipilla se podrían registrar entre 15 y 20 milímetros de agua, mientras que el centro de Santiago solo recibiría menos de 5 mm durante todo el paso del sistema frontal.

Este fenómeno se da por el denominado “Escote del Diablo”, donde un sistema frontal trae lluvia a la costa y precordillera, pero deja a Santiago centro con escasas o nulas precipitaciones.

Así, el sistema frontal no solo pondrá atención sobre la cantidad de lluvia, sino también sobre su distribución desigual en distintos puntos de la capital y regiones cercanas.

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