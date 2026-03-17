Universidad de Valparaíso se suma a las celebraciones del Día de la Astronomía con una completa agenda en la región

Cada vez falta menos para celebrar el Día de la Astronomía 2026, una verdadera fiesta para la comunidad científica y que además busca acercar la información a la gente de forma simple y entretenida.

Bajo este escenario, se realizarán diversas actividades a lo largo del país y desde la Universidad de Valparaíso (UV) también se unirán a este evento, llevando el festejo a la ciudad puerto.

El Instituto de Física y Astronomía de la UV está al frente de las celebraciones con una programación especial que entrelaza ciencia, cultura y participación ciudadana en diversas zonas de la región.

La iniciativa contará con panoramas gratuitos dirigidos a estudiantes, docentes y público general, manteniendo la idea central de llevar la ciencia del cosmos a todos por igual.

Las citas son en tres lugares: el Teatro Municipal de Viña del Mar, el Museo Fonck y el Museo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga.

La jornada principal se realizará este viernes 20 de marzo en Viña, con una feria científica, talleres de divulgación, música en vivo y la esperada charla magistral del astrónomo José Maza.

Programación

Durante la mañana, el Teatro Municipal abrirá sus puertas a estudiantes de sexto básico a cuarto medio para participar en una feria astronómica con stands interactivos, observaciones solares y demostraciones científicas a cargo de investigadores, divulgadores y agrupaciones aficionadas.

Las inscripciones están disponibles en el formulario oficial del evento.

Por la tarde, la programación incluye un taller de ciencia ciudadana para profesores, impartido por la astrónoma Yara Jaffé, directora alterna del Núcleo Milenio de Galaxias (MINGAL).

La investigadora compartirá herramientas para desarrollar proyectos escolares en los que estudiantes puedan colaborar con investigaciones reales, fortaleciendo el vínculo entre la ciencia y la educación.

El cierre estará a cargo de Cosmic Strings, banda de rock integrada por académicos del IFA UV que mezclan música y divulgación, seguida de la charla del profe Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, dedicada a los misterios de la Luna.

Cine y ciencia en familia

Las actividades continuarán el sábado 21 de marzo en el Museo Fonck de Viña del Mar, con un enfoque más didáctico y pensado para toda la familia.

Se exhibirá de forma gratuita el documental Navegantes del tiempo, dirigido por Gonzalo Argandoña. La cinta recorre la historia del primer observatorio astronómico profesional del país, fundado en Valparaíso en 1843 por Juan Mouat. La función incluirá un conversatorio moderado por Daniela Bustamante, directora de Fundación Altura Patrimonio.

Finalmente, el ciclo cerrará el sábado 28 de marzo en la comuna de Calle Larga, con una jornada vespertina en el Museo Pedro Aguirre Cerda (17:00 a 22:00 horas).

Habrá stands científicos, trivias astronómicas, talleres creativos y actividades familiares que convertirán el lugar en un punto de encuentro entre ciencia, comunidad y entretenimiento.

Todas las actividades del Día de la Astronomía 2026 en la Región de Valparaíso son gratuitas y abiertas al público, con inscripción previa para algunas instancias.

Puedes conocer toda la información y revisar todos los detalles AQUÍ.